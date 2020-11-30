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Минздрав не планирует продлевать карантин выходного дня

Новина українською → Киев, Понедельник 30 ноября 2020 18:41
Минздрав не планирует продлевать карантин выходного дня Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня. При этом он добавил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе.

Об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24".

Министр сообщил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны уже на следующей неделе.

"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня", - заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

На вопрос будут ли продлевать карантин выходного дня, Степанов ответил: "Не думаю, что мы будем подавать такое предложение".

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не исключил введение локдауна в Украине.

Кроме того, в Украине за 29 ноября впервые за последние две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса.

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