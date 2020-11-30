ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия раскритиковала Францию за позицию по "формуле Штайнмайера"

Новина українською → Москва, Понедельник 30 ноября 2020 12:59
Россия раскритиковала Францию за позицию по "формуле Штайнмайера" Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация недовольна позицией Франции по так называемой "формуле Штайнмайера" и тем, что Украина может не включить ее в свое законодательство до конца 2020 года. Москва призывает Париж "более ответственно" относиться к роли посредника в мирном урегулировании на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

В частности, российская сторона раскритиковала заявление МИД Франции, которым невключение формулы в закон об особом статусе Донбасса оправдано затянувшимися дискуссиями в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Москва подчеркивает, что "формула Штайнмайера" определяет компромиссный порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. На временной основе он вступает в силу в день проведения местных выборов, а на постоянной - после положительного заключения ОБСЕ.

"Этот компромисс был уступкой Донбасса, который согласен вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса. В декабре 2019 года нормандский саммит в Париже поручил инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство", - говорится в заявлении.

МИД России отмечает, что для выполнения этого условия необходима только законотворческая работа Верховной рады.

Напомним, ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что "формулу Штайнмайера" вряд ли успеют включить в закон об особом статусе Донбасса, соответственно, документ продлят без нее.

МИД Франции подчеркнул, что украинская сторона выносила этот вопрос на обсуждение в ТКГ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Франция Российская Федерация Донбасс формула Штайнмайера
NEWS
Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
DAILY
Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса