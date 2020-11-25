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Укргидрометцентр дал прогноз на декабрь

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 17:41
Укргидрометцентр дал прогноз на декабрь Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первый зимний месяц на почти всей территории Украины образуется снежный покров

В декабре 2020 года средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным синоптиков, обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет 10-18 градусов тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20 градусов, в Крыму до 25 градусов. Абсолютный минимум - 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 33-67 мм, на Закарпатье и местами в горных районах 62-142 мм.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха понизилась до 3,4 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - всего 215 дней.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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