Угроза дестабилизации: у Путина ответили на заявления Санду по Приднестровью

Заявления избранного президента Молдовы Майи Санду по Приднестровью угрожают дестабилизации в регионе. В теме российских миротворцев следует воздержаться от "резких движений".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, изменение статуса-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации.

"Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", - отметил Песков.

Напомним, ранее Санду потребовала вывести оперативную группу российских войск из непризнанного Приднестровья вместе с боеприпасами, которые она охраняет. Кроме того, она выступила за смену формата миротворческой миссии и считает, что российских миротворцев должны заменить на полицейскую миссию ОБСЕ.

Отметим, ранее Санду также предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье. По ее словам, Киев мог бы на основе этого опыта скорректировать политику в отношении оккупированного Донбасса. В частности, она напомнила, что Кишинев согласился на диалог с Тирасполем и предоставил бизнесу в этом регионе право свободного экспорта в страны Европейского союза.