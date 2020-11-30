ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Угроза дестабилизации: у Путина ответили на заявления Санду по Приднестровью

Новина українською → Москва, Понедельник 30 ноября 2020 12:26
Угроза дестабилизации: у Путина ответили на заявления Санду по Приднестровью Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Заявления избранного президента Молдовы Майи Санду по Приднестровью угрожают дестабилизации в регионе. В теме российских миротворцев следует воздержаться от "резких движений".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, изменение статуса-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации.

"Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", - отметил Песков.

Напомним, ранее Санду потребовала вывести оперативную группу российских войск из непризнанного Приднестровья вместе с боеприпасами, которые она охраняет. Кроме того, она выступила за смену формата миротворческой миссии и считает, что российских миротворцев должны заменить на полицейскую миссию ОБСЕ.

Отметим, ранее Санду также предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье. По ее словам, Киев мог бы на основе этого опыта скорректировать политику в отношении оккупированного Донбасса. В частности, она напомнила, что Кишинев согласился на диалог с Тирасполем и предоставил бизнесу в этом регионе право свободного экспорта в страны Европейского союза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кремль Молдова Приднестровье Майя Санду
NEWS
Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
DAILY
Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса