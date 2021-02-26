США нанесли удар по объектам проиранских боевиков в Сирии

Американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.

Об этом пишет "Голос Америки ".

Также в Пентагоне добавили, что удар совершили для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков.

Атака против боевиков была утверждена президентом Джо Байденом.

Позже представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что "оборонительный высокоточный удар" был нанесен сегодня вечером по целям в Сирии, связанным с боевыми группировками "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аль-Шухада". Обе группировки пользуются поддержкой Ирана.

В результате ударов американские военные уничтожили ряд объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, используемом боевиками, которых поддерживает Иран.