Байден: Крым - это Украина, США помогут противостоять агрессии России

Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома .

По его словам, ровно семь лет назад Россия нарушила международное право и вторглась в Крым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.

"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова Россией.

"… и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине", - добавил Байден.

Американский президент также отметил, что США продолжат чтить память Революции достоинства, в которой украинский народ столкнулся "с огнем снайперов и силовиков на Майдане", требуя нового начала для своей страны.