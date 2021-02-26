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Байден: Крым - это Украина, США помогут противостоять агрессии России

Новина українською → Вашингтон, Пятница 26 февраля 2021 15:53
Байден: Крым - это Украина, США помогут противостоять агрессии России Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

По его словам, ровно семь лет назад Россия нарушила международное право и вторглась в Крым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.

"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова Россией.

"… и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине", - добавил Байден.

Американский президент также отметил, что США продолжат чтить память Революции достоинства, в которой украинский народ столкнулся "с огнем снайперов и силовиков на Майдане", требуя нового начала для своей страны.

Напомним, ранее Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что защита Украины остается жизненно важной для Европы и США.

МИД Украины рассказал, что активно развивает контакты с новой администрацией США и работает над телефонным разговором Байдена с президентом Владимиром Зеленским.

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