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Два истребителя F-15 и семь боеприпасов: Пентагон раскрыл детали удара в Сирии

Новина українською → Вашингтон, Пятница 26 февраля 2021 21:14
Два истребителя F-15 и семь боеприпасов: Пентагон раскрыл детали удара в Сирии Фото: истребитель F-15 (flickr.com/airmanmagazine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны США раскрыло детали сегодняшнего авиаудар по военным объектам на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.

Об этом на брифинге рассказал помощник главы Пентагона Джон Кирби.

По словам представителя Пентагона, истребители F-15E Strike Eagle сбросили семь высокоточных боеприпасов на объекты проиранских боевиков в Сирии. В результате обстрела были полностью уничтожены девять объектов, а еще два были частично разрушены.

"Объекты были расположены на контролируемом террористами КПП Абу-Кемаль, который расположен на сирийско-иракской границе с сирийской стороны", - добавил он.

Как отметил Кирби, у американской стороны есть "предварительные оценки потерь" со стороны боевиков, однако пока Пентагон не будет раскрывать их, "поскольку оценка причиненного боевой ущерба продолжается".

Напомним, по неподтвержденной информации, в результате удара США в Сирии было убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на недавний обстрел сил США и коалиции.

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