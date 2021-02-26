Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО

В пятницу, 26 февраля, в Офисе президента Украины прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Приняли решения о введении санкций против ряда бывших чиновников и военных и внедрении проверки двойного гражданства.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Новые санкции

СНБО решил наложить санкции на бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украины. В санкционном списке оказались:

бывший глава СБУ Александр Якименко;

бывший министр МВД Виталий Захарченко;

бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский;

бывший генерал-майор Станислав Шапортов;

бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур;

бывший генерал-майор Юрий Катовский;

бывший генерал-майор Владимир Товский;

бывший генерал-майор Валентин Ханжа;

бывший вице-адмирал Сергей Елисеев;

бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур.

Вместе с тем, все эти лица, которые оказались в списке, были лишены всех государственных наград и званий.

Проверка двойного гражданства

Кабинету министров поручили разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства. Как пояснил Данилов, государство должно знать, имеют ли кандидаты на должности во власти еще какое-либо гражданство, кроме украинского.

"Если человек имеет желание быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него", - заявил он.

На разработку соответствующего документа у Кабмина есть 2 месяца.