Минометный обстрел и подрыв на взрывчатке: на Донбассе пострадали 10 военных

В пятницу, 26 февраля, ситуация на Донбассе обострилась. В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - и из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, вблизи Водяного боевики открывали огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирование.

"Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям ООС из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Марьинки боевики вели огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Также неподалеку Невельского украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он получил осколочное ранение.

"Воину оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные отвечали на вражеские обстрелы.

Представителей ОБСЕ уведомили о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.