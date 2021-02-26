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Украина существенно сократила список стран "красной зоны"

Новина українською → Украина, Пятница 26 февраля 2021 13:09
Украина существенно сократила список стран "красной зоны" Фото: туристы в аэропорту (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон. Так, "красный" список сократился до 61 страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По сравнению с предыдущей неделей "красный" список сократился на 10 стран. Так, "зелеными" стали: Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия, Российская Федерация.

При этом "красными" остаются, в частности, Чехия, Черногория, Эстония, Израиль, США, ОАЭ, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Литва, Латвия, Словения, Словакия и другие.

"Зеленый" список включает в себя 133 страны.

Если человек прибывает в Украину из стран "зеленой зоны", то карантин проходить не нужно. Если из "красной зоны" - нужна двухнедельная самоизоляция. Досрочно из нее можно выйти, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. При этом можно привезти тест с собой, но он должен быть сделан не ранее, чем за двое суток до приезда.

Напомним, в Украине по состоянию на 26 февраля две области попали в "красную" зону карантина, еще 8 - в "оранжевую".

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве заявили о высоком риске роста случаев COVID в Украине.

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