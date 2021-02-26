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"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 14:15
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы Фото: кубок Лиги Европы (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер".

Подробнее - в материале РБК-Украина.

"Динамо" получило в соперники испанский "Вильяреал". Первый матч пройдет в Киеве.

"Шахтер" сыграет в 1/8 финала с итальянской "Ромой". Первый поединок пройдет в Риме. Отметим, тренирует римлян бывший наставник горняков португалец Пауло Фонсека.

Также согласно жеребьевке на этой стадии встретятся:

  • "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Славия" (Чехия)
  • "Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия)

&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot; узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 11 и 18 марта.

Напомним, вчера киевское "Динамо" на последних минутах вырвало победу у "Брюгге" - 1:0. Этот счет позволил киевлянам выйти в 1/8 финала ЛЕ по результатам двух матчей.

Также РБК-Украина писало, что "Шахтер" и во втором матче оказался сильнее израильского "Маккаби".

Отметим, победы "Динамо" и "Шахтера" позволили Украине вплотную приблизиться к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА.

Подробнее о результатах 1/16 финала Лиги Европы - в материале РБК-Украина.

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