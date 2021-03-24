Масочный режим на улицах и санкции против российских СМИ: новости за 23 марта

В "красных" зонах украинцев обязали носить маски в парках и на улицах, в Украине из-за санкций заблокируют ряд российских СМИ, Илон Маск заявил, что ракеты сядут на Марсе еще до 2030 года. Подробнее о том, что произошло во вторник, 23 марта, - в материале РБК-Украина.

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"ТАСС", "Лента.ру" и Russia Today: в Украине из-за санкций заблокируют ряд российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга "Россия сегодня".

Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" и ряд других интернет-доменов. Запрещена также на три года деятельность в Украине российского государственного медиа-холдинга "Россия сегодня", в состав которого, среди прочих, входит издание "РИА Новости".

Полиция сообщила о подозрении пяти участникам беспорядков под ОП

Правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции возле Офиса президента, которая прошла в субботу, 20 марта. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Также в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что акція под ОП не была мирной. Организаторы протеста якобы изначально планировали драки и столкновения с полицией.

Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют принять закон

В Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5153.

Как писало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным, показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.

Выборы мэра Харькова: в Раде зарегистрировали постановление

В Верховной раде зарегистрировали постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского главы. Их предлагают провести 31 октября 2021 года.

Как писало РБК-Украина, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября. Он допускал, что в сессионном зале Рада может рассмотреть этот документ в ближайшие сессионные недели.

Европа разорвала отношения с Россией, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии в России отношений с Евросоюзом. Он заявил, что ЕС разрушил все механизмы и инфраструктуру своими односторонними шагами.

"Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались много лет, и у нас остались только партнеры - отдельные европейские страны", - заявил Лавров.

Ракеты сядут на Марсе до 2030 года. Маск сделал заявление

Компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года. Также Маск намерен "свозить" японского миллиардера Юсаку Маезаву на Луну на Starship в 2023 году.

Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. После испытания Маск похвалил команду SpaceX за "отличную работу" и заявил, что однажды полеты на Starship "станут обычным делом".

Сильный ветер и снегопады: какие области Украины погода не порадует

Погода в Украине в среду, 24 марта, ожидается неблагоприятная во многих регионах страны. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, снегопады, мокрый снег с дождем и низкую температуру.

Какие области пострадают от непогоды рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.