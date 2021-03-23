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Карантинные выплаты ФОПам: у Зеленского предложили механизм и назвали сумму

Новина українською → Украина, Вторник 23 марта 2021 21:03
Карантинные выплаты ФОПам: у Зеленского предложили механизм и назвали сумму Фото: пачка денег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, как компенсацию за "красную" зону. Для этого предлагают использовать механизм, который действовал в декабре прошлого года.

Об этом говорится на сайте ОП.

Для поддержки малого и микробизнеса и наемных работников предприятий в "красной" зоне карантина предлагают использовать уже известный механизм выплат через портал "Дия".

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг "Дия" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен", - сказала заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко.

В то же время, как отметили в ОП, местные власти будут иметь возможность добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, чтобы увеличить общую сумму материальной помощи.

В декабре 2020 года в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения локдауна. Одной из программ была выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам. Тогда карантинную помощь получили почти полмиллиона украинцев.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал местные власти помочь бизнесу в "красной" зоне карантина. Зеленский пообещал, что государство удвоит эти выплаты.

После этого в Кабмине предложили вернуть карантинные выплаты предпринимателям. Планировалось, что выплаты смогут получить в регионах "красной" зоны.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что законопроект о карантинных выплат внесут в Раду уже на этой неделе.

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