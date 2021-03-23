Полиция сообщила о подозрении пяти участникам беспорядков под ОП
Правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции возле Офиса президента, которая прошла в субботу, 20 марта. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.
Сегодня вечером еще одному участнику беспорядков под ОП объявили о подозрении. Его подозревают в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
"Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей", - говорится в сообщении.
Как сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах, подозрения по беспорядкам объявили:
- Гранецькому-Стафийчуку Владиславу Юрьевичу,
- Гаджимурадову Давиду Ахмедовичу,
- Филимонову Сергею Федоровичу,
- Билковскому Алексею Станиславовичу,
- Строканю Евгению Владиславовичу.
Отметим, что Евгений Строкань (позывной "Хирург") возглавляет националистическую организацию "Неизвестный патриот".
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Напомним, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку, расположенной на здании ОП.
Кроме того, МВД опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента. Их планируют привлечь к ответственности.
Добавим, что сегодня Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в выбивании стекол в здании ОП Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд). Ему назначили круглосуточный домашний арест.