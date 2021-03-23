Полиция сообщила о подозрении пяти участникам беспорядков под ОП

Правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции возле Офиса президента , которая прошла в субботу, 20 марта. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции .

Сегодня вечером еще одному участнику беспорядков под ОП объявили о подозрении. Его подозревают в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

"Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах, подозрения по беспорядкам объявили:

Гранецькому-Стафийчуку Владиславу Юрьевичу, Гаджимурадову Давиду Ахмедовичу, Филимонову Сергею Федоровичу, Билковскому Алексею Станиславовичу, Строканю Евгению Владиславовичу.

Отметим, что Евгений Строкань (позывной "Хирург") возглавляет националистическую организацию "Неизвестный патриот".