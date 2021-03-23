ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"ТАСС", "Лента.ру" и Russia Today: в Украине из-за санкций заблокируют ряд российских СМИ

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 21:59
"ТАСС", "Лента.ру" и Russia Today: в Украине из-за санкций заблокируют ряд российских СМИ Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга "Россия сегодня".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" и ряд других интернет-доменов. Запрещена также на три года деятельность в Украине российского государственного медиа-холдинга "Россия сегодня", в состав которого, среди прочих, входит издание "РИА Новости".

Полный список доменов, которые должны заблокировать украинские интернет-провайдеры:

  • svpressa.ru

  • gazeta.ru

  • utro.ru

  • ruxpert.ru

  • voicesevas.ru

  • ukraina.ru

  • lenta.ru

  • smi2.ru

  • rt.com

  • jpgazeta.ru

  • asd.news

  • pikinform.ru

  • dnronlane.su

  • i-don.ru

  • rumedia24.com

  • dnr24.su

  • rmnews.ru

  • howto-news.info

  • novosti.icu

  • tass.ru

Напомним, сегодня президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым в 2020 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Санкции
NEWS
Кулеба: конфликт на Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия
Кулеба: конфликт на Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками