"ТАСС", "Лента.ру" и Russia Today: в Украине из-за санкций заблокируют ряд российских СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга "Россия сегодня".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" и ряд других интернет-доменов. Запрещена также на три года деятельность в Украине российского государственного медиа-холдинга "Россия сегодня", в состав которого, среди прочих, входит издание "РИА Новости".
Полный список доменов, которые должны заблокировать украинские интернет-провайдеры:
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svpressa.ru
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gazeta.ru
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utro.ru
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ruxpert.ru
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voicesevas.ru
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ukraina.ru
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lenta.ru
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smi2.ru
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rt.com
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jpgazeta.ru
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asd.news
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pikinform.ru
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dnronlane.su
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i-don.ru
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rumedia24.com
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dnr24.su
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rmnews.ru
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howto-news.info
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novosti.icu
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tass.ru
Напомним, сегодня президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым в 2020 году.