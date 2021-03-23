Европа разорвала отношения с Россией, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии в России отношений с Евросоюзом. Он заявил, что ЕС разрушил все механизмы и инфраструктуру своими односторонними шагами.
По его словам, РФ всегда была за продвижение отношений с ЕС по всем азимутам.
"Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались много лет, и у нас остались только партнеры - отдельные европейские страны", - заявил Лавров.
Он заявил, что вся инфраструктура этих отношений "уничтожена односторонними решениями Брюсселя".
По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой теряют, вот этими шагами с навязыванием всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила".
Напомним, Совет ЕС утвердил новые санкции против России за нарушения прав человека.
Ранее Украина призвала ЕС ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.