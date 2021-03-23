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Ракеты сядут на Марсе до 2030 года. Маск сделал заявление

Новина українською → Калифорния, Вторник 23 марта 2021 12:55
Ракеты сядут на Марсе до 2030 года. Маск сделал заявление Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года. Также Маск намерен "свозить" японского миллиардера Юсаку Маезаву на Луну на Starship в 2023 году.

Об этом сообщает Reuters.

В феврале эта частная космическая компания собрала около 850 миллионов долларов собственного капитала, и планирует развивать проект несмотря на то, что ее прототип ракеты Starship взорвался во время попытки посадки после испытательного запуска.

"SpaceX приземлит свои ракеты "Звездный корабль" на Марс задолго до 2030 года", - сообщил Маск.

Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.

РБК-Украина писало, что после испытания Маск похвалил команду SpaceX за "отличную работу" и заявил, что однажды полеты на Starship "станут обычным делом".

Ожидается, что разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

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