Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют принять закон
В Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5153.
Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.
По словам главы комитета Даниила Гетманцева, принятие проекта позволит привлечь в экономику Украины дополнительные ресурсы для ее активизации и повысит налоговую культуру граждан.
Согласно закону, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года будет проведено единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.
Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:
- 5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;
- 2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.
"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект... №5153", - указано в сообщении.
Напомним, в конце сентября 2020 года Гетманцев анонсировал, что к регистрации в Верховной раде Украины готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.
Как писало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным, показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.