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Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют принять закон

Новина українською → Украина, Вторник 23 марта 2021 13:17
Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют принять закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5153.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, принятие проекта позволит привлечь в экономику Украины дополнительные ресурсы для ее активизации и повысит налоговую культуру граждан.

Согласно закону, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года будет проведено единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

  • 5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
  • 9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;
  • 2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект... №5153", - указано в сообщении.

Напомним, в конце сентября 2020 года Гетманцев анонсировал, что к регистрации в Верховной раде Украины готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.

Как писало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным, показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.

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