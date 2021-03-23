Выборы мэра Харькова: в Раде зарегистрировали постановление

В Верховной раде зарегистрировали постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского главы . Их предлагают провести 31 октября 2021 года.

Об этом сообщил замглавы комитета ВР по вопросам государственной власти Александр Качура в Telegram.

"Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского главы на 31.10.2021 года", - написал парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления поддержал постановление о проведении выборов мэра Харькова в конце осени этого года.

Как писало РБК-Украина, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября. Он допускал, что в сессионном зале Рада может рассмотреть этот документ в ближайшие сессионные недели.

Однако из-за локдауна в Киеве парламент изменил свой режим работы и ближайшие три недели заседать не будет.

Вместе с тем уже в пятницу может состояться внеочередное заседание ВР.

Стоит отметить, что парламенту для назначения новых выборов мэра Харькова не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.