ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Корабль Маска Starship взорвался после удачной посадки. Яркое видео

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 01:22
Корабль Маска Starship взорвался после удачной посадки. Яркое видео Фото: корабль Starship (кадр видео)
Автор: Инна Собора

SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно вылетел со стартовой площадки.

Испытания прототипа Starship транслировались в YouTube.

Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.

Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились.

Обновлено.

После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Полное видео полета

Ранее основатель SpaceX Илон Маск объяснил, что прерывание пуска прототипа Starship произошло из-за слишком строгих настроек параметров корабля.

Напомним, 3 марта SpaceX не смогла провести испытания корабля Starship. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.

РБК-Украина писало, что вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, составляет 40%.

Как известно, девятый и восьмой прототипы Starship потерпели крушение во время посадки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Транспорт SpaceX
NEWS
"Закарпатье в обмен на вакцину от РФ". Все подробности скандала из-за "шутки" премьера Словакии
"Закарпатье в обмен на вакцину от РФ". Все подробности скандала из-за "шутки" премьера Словакии
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК