Корабль Маска Starship взорвался после удачной посадки. Яркое видео

SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно вылетел со стартовой площадки.

Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.



Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились.

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После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Полное видео полета