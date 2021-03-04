Корабль Маска Starship взорвался после удачной посадки. Яркое видео
SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно вылетел со стартовой площадки.
Испытания прототипа Starship транслировались в YouTube.
Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.
Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились.
This is what I call an epic landing manoeuvre #starship #spacex #sn10 pic.twitter.com/rOr9C4tAzZ— WolfH (@mistakenotmy) March 3, 2021
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После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.
March 3, 2021
Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.
Полное видео полета
Ранее основатель SpaceX Илон Маск объяснил, что прерывание пуска прототипа Starship произошло из-за слишком строгих настроек параметров корабля.
Напомним, 3 марта SpaceX не смогла провести испытания корабля Starship. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.
РБК-Украина писало, что вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, составляет 40%.
Как известно, девятый и восьмой прототипы Starship потерпели крушение во время посадки.