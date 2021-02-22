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Впервые в истории. NASA показало видео с Марса

Новина українською → Марс, Понедельник 22 февраля 2021 21:23
Впервые в истории. NASA показало видео с Марса Фото: марсоход Perseverance (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: РБК-Украина

Марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance до того, как он приземлился 18 февраля.

Об этом сообщает NASA.

"Я отправил снятые мной видеозаписи своей посадки на Марс. Это была настоящая поездка!", - говорится в сообщении.

Также в NASA сообщили, что марсоход уже передал более 30 гигабайт информации.

Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и два микрофона.

Отметим, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат на планете. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

Напомним, марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс.

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса".

После 19 февраля марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением, которое было сделано после его посадки.

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