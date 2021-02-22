Впервые в истории. NASA показало видео с Марса

Марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance до того, как он приземлился 18 февраля.

"Я отправил снятые мной видеозаписи своей посадки на Марс. Это была настоящая поездка!", - говорится в сообщении.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Также в NASA сообщили, что марсоход уже передал более 30 гигабайт информации.

Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и два микрофона.

Отметим, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат на планете. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).