Уруского заметили на одном фото с Кадыровым. Шмыгаль ждет объяснений

Вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского зафиксировали на одном фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Уруского предоставить срочные объяснения.

Фото: Олег Уруский был запечатлен на фото рядом с Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ (facebook.com/dshmyhal)

Как сообщал Уруский, в рамках выставки демонстрируются "новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники".

Отметим, в январе в скандал попал заместитель Уруского Виталий Немилостивый. Он ездил пьяным за рулем, а после того, как его остановили полицейские, он поскандалил с правоохранителями, угрожая своей должностью. В итоге Кабмин принял решение об увольнении Немилостивого.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что президент Владимир Зеленский недоволен выполнением госзаказов в оборонном секторе, за который отвечает в частности министерство Уруского.