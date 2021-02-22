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Уруского заметили на одном фото с Кадыровым. Шмыгаль ждет объяснений

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 11:55
Уруского заметили на одном фото с Кадыровым. Шмыгаль ждет объяснений Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского зафиксировали на одном фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Уруского предоставить срочные объяснения.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

Уруский находился вчера, 21 февраля, на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль.

Как сообщал Уруский, в рамках выставки демонстрируются "новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники".

Уруского заметили на одном фото с Кадыровым. Шмыгаль ждет объяснений

Фото: Олег Уруский был запечатлен на фото рядом с Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ (facebook.com/dshmyhal)

Отметим, в январе в скандал попал заместитель Уруского Виталий Немилостивый. Он ездил пьяным за рулем, а после того, как его остановили полицейские, он поскандалил с правоохранителями, угрожая своей должностью. В итоге Кабмин принял решение об увольнении Немилостивого.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что президент Владимир Зеленский недоволен выполнением госзаказов в оборонном секторе, за который отвечает в частности министерство Уруского.

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