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У Зеленского отреагировали на скандальное фото Уруского с Кадыровым

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 12:57
У Зеленского отреагировали на скандальное фото Уруского с Кадыровым Фото: Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Офисе президента Украины отреагировали на скандальное фото вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Решение будет принимать Кабинет министров Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, видно, что Уруский на фото идет рядом с Кадыровым, но неизвестно, встречались ли они.

"Я не могу прокомментировать, встречался ли он. Это господин Уруский лучше прокомментирует. Я и видел пост Шмыгаля... Я думаю это будет Кабмин и премьер делать выводы. Была или не была встреча", - отметил он.

Сам Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что оказался рядом с Кадыровым согласно протоколу государства-организатора. Фото было сделано во время церемонии открытия военно-технического выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.

Вместе с тем, он заявил, что украинская делегация обратила внимание организаторов мероприятия о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Однако "шарахаться" от представителей страны-агрессора он не будет.

Напомним, Денис Шмыгаль опубликовал фото, где рядом с Уруским находится Кадыров. Премьер попросил срочно объяснить ситуацию.

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