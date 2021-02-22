ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш кредита на 700 млн долларов

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 10:56
Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш кредита на 700 млн долларов Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита на 700 млн долларов по ряду причин. В частности, украинская власть должна принять ряд законов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума Украина-30, которое транслировалось в Youtube.

Как отметил Зеленский, Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.

"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей", - сказал он.

Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВРП). Впрочем, соответствующий законопроект ВРП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.

"Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны сделать. Такая договоренность", - сказал президент.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Владимир Зеленский кредит МВФ
NEWS
СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ