Дело ПриватБанка: фигурант хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации

Фигурант дела "ПриватБанка" пытался сбежать в Австрию после "слива" информации из Офиса генерального прокурора. Этот факт намерены расследовать отдельно.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"… узнала о чрезвычайно важной новости - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз", - отметила она.

Генпрокурор уточнила, что о подозрениях знал очень узкий круг людей.

"Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в "Борисполе". Финита", - добавила Венедиктова.