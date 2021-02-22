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Дело ПриватБанка: фигурант хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 16:23
Дело ПриватБанка: фигурант хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Фигурант дела "ПриватБанка" пытался сбежать в Австрию после "слива" информации из Офиса генерального прокурора. Этот факт намерены расследовать отдельно.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"… узнала о чрезвычайно важной новости - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз", - отметила она.

Генпрокурор уточнила, что о подозрениях знал очень узкий круг людей.

"Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в "Борисполе". Финита", - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее сообщалось, что подозрения в деле ПриватБанка подписаны нескольким бывшим топ-менеджерам.

Сегодня НАБУ провело спецоперацию, в ходе которой в "Борисполе" посадили чартер с бывшим первым заместителем главы правления банка.

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