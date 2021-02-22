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Подозрения в деле ПриватБанка подписаны нескольким бывшим топ-менеджерам

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 16:06
Подозрения в деле ПриватБанка подписаны нескольким бывшим топ-менеджерам Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По делу "ПриватБанка" подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам. Кроме того, для подтверждения ущерба государству назначена экспертиза.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" - моя", - отметила она.

Она уточнила, что свидетели по делу "ПриватБанка" сегодня превратились в подозреваемых. И добавила, что после нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП приняла решение дать указание о проведении экспертизы, чтобы подтвердить убытки, нанесенные государству и украинцам.

"Я не могу вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом конкретном производстве, могу только сказать, что меня оно не устраивало с точки зрения перспектив представления обвинения в суде", - добавила генпрокурор.

При этом имена подозреваемых до сих пор официально не раскрываются.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ в аэропорту "Борисполь" сообщило о подозрении одному из бывших топ-менеджеров банка.

По данным источников РБК-Украина, это мог быть экс-первый замглавы правления банка Владимир Яценко, однако информация пока не подтверждена официально.

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