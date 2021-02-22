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Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 18:54
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты Фото: украинским пенсионерам повысят выплаты (freepik com)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсии в марте 2021 года. Повышенные выплаты будут получать около 8 млн украинцев.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что с 1 марта проведут индексацию пенсий на 11%. Ожидается, что повышенные пенсии будут получать 8 млн человек.

В среднем пенсии повысятся на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен.

Повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2 200 гривен тем, кто имеет длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионный возраст для украинских женщин повысится с 1 апреля. Теперь все граждане Украины будут выходить на пенсию в 60 лет.

Кроме того, в Украине запускают полноценную работу электронных трудовых книжек. В частности, соответствующий закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Предусматривается назначение пенсии через личный электронный кабинет на вебпортале услуг Пенсионного фонда. Это можно сделать без личного заявления.

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