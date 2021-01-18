Авария судна с украинцами, перевыборы мэров и задержание Навального: новости за выходные

У берегов Турции затонул сухогруз Arvin с украинцами и россиянами в составе экипажа, в трех городах Украины прошли перевыборы мэров, российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в РФ и был задержан. Подробнее о том, что произошло на выходных, 16-17 января, - в материале РБК-Украина

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Возле Турции затонул сухогруз с украинцами в экипаже, есть погибшие

В воскресенье, 17 января, у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа.

Пятеро граждан Украины спасены в ходе поисковой операции. Также в безопасности еще один иностранец. Продолжаются поиски пятерых моряков, хотя МИД уже уточнял, что двое членов экипажа погибли. Всего на борту было 12 человек. Стали известны имена спасенных украинцев.

В трех городах Украины прошли перевыборы мэров

В воскресенье, 17 января, в Украине прошло повторное голосование на выборах мэров в трех городах - в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловлены смертью победителей избирательной гонки. Результаты голосования за мэра и членов горсовета Броваров 25 октября отменили из-за ряда нарушений.

Сфера обслуживания перешла на украинский язык: что важно знать

С 16 января обслуживание на украинском языке становится обязательным для всех заведений сферы услуг. Общение персонала с посетителями должно происходить на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента. Подробно о нормах "языкового закона" и штрафах за его нарушение, кого коснется переход на украиноязычное обслуживание - в материале РБК-Украина.

В ОРДЛО заявили об односторонней передаче Украине пленных

Так называемые "ДНР/ЛНР" решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Боевики решили передать Украине некоторых пленных - среди них женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, которые не воевали в составе украинских войск.

Разведка докладывала всем президентам Украины об угрозе агрессии РФ, - Лапутина

Все украинские президенты знали о возможности агрессии России. В частности, 12 лет назад были доклады контрразведки о рисках захвата Крыма. Об этом заявила глава Министерства по вопросам ветеранов Юлия Лапутина в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что все украинские руководители получали сводки о рисках атаки со стороны России.

Навального задержали в России

Оппозиционер Алексей Навальный задержан 17 января в московском аэропорту "Шереметьево". В Россию он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.

Навального задержали при прохождении пограничного контроля, где вместе с ним была его супруга, адвокат и пресс-секретарь. При этом Навальному не сообщили причину задержания, отказали в сопровождении адвоката, а также не поставили штамп в паспорт о пересечении границы РФ. Подробнее о том, что известно о задержании Навального - в материале РБК-Украина.

В Германии избрали преемника Меркель

Глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет избран главой правящей партии Германии. Решение принято на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Что известно о Лашете и его позиции по ключевым вопросам – читайте в материале.

Инаугурация Байдена. ФБР предупреждает об угрозе вооруженных протестов

На фоне инаугурации Джо Байдена все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность. Федеральное бюро расследований предупредило о возможных вооруженных маршах сторонников Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.

Вероятность протестов существует во всех 50 столицах штатов.

Умер барон Ротшильд: у банкира-миллиардера не выдержало сердце

Барон Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет - потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении, председатель совета директоров группы Эдмона де Ротшильда (Edmond de Rothschild Holding SA) скончался от сердечного приступа.

Бенджамин де Ротшильд был одним из самых богатых членов своей семьи по версии журнала Challenges, и не покидал этот рейтинг с 1998 года. В 2019 году Ротшильды были на 22-м месте рейтинга.

В Украине изменится общественный транспорт: конец эры "адских" маршруток

В Украине планируют изменить правила работы общественного транспорта и таким образом убрать старые и некомфортные маршрутки с дорог. Внесенный в Верховную Раду законопроект также призван повысить качество перевозок и защитить права льготных пассажиров, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник отметил, что инициативу уже поддержали крупные города.

Потепление в Украине начнется на этой неделе: названа дата

Погода в Украине с ночными морозами продержится до середины новой недели. Уже с 21 января ожидается существенное потепление.

В целом погода в Украине до конца января будет кардинально меняться.