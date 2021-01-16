ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина вышла на финальную стадию переговоров с AstraZeneca

Новина українською → Киев, Суббота 16 января 2021 16:50
Украина вышла на финальную стадию переговоров с AstraZeneca Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украина продолжает переговоры с разработчиками вакцин от коронавируса. Среди этих компаний и британская AstraZeneca.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-совещания фракции с главой Минздрава Максимом Степановым.

Министр здравоохранения рассказал нардепам, что сейчас на финальной стадии переговоры с тремя разработчиками. И среди них точно есть AstraZeneca. Другие компании не были названы.

Известно, что препарат AstraZeneca, разработанный фармацевтами совместно с Оксфордским университетом, является более удобным в транспортировке, поскольку не требует экстремально низких температур для хранения. Ее можно хранить в холодильнике, в отличии от вакцин Moderna и Pfizer.

Сообщалось также, что Степанов рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.

Ранее стало известно, что Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество вакцина от коронавируса
NEWS
Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек
DAILY
Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19