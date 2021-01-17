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Навального задержали

Новина українською → Россия, Воскресенье 17 января 2021 20:03
Навального задержали Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny1)
Автор: РБК-Украина

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции.

Об этом сообщает канал "Настоящее время" в YouTube.

Управление федеральной службы исполнения наказаний подтвердило задержание политика. Там заявили, что Навальный находится в розыске с 29 декабря 2020 года "за многократные нарушения испытательного срока".

Навального задержали на погранконтроле. Штамп в паспорт, о том, что он прибыл в России, ему не поставили. Кроме того, правоохранители не разрешили адвокату сопровождать Навального. Известно, что его увели в специальную комнату в аэропорту.

Как известно, Навальный прилетел сегодня в московский аэропорт "Шереметьево" из Берлина. С самого утра в аэропорт был ограничен вход, пускали только пассажиров с билетами. Кроме того, к аэропорту стянули силовиков.

Сам оппозиционер в комментарии журналистам на борту самолета заявлял, что считает свое задержание в Москве невозможным.

В чем обвиняют Навального

В России Навальный объявлен в федеральный розыск, а Следком РФ возбудил против него дело о хищении, по которому политику грозит до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, в РФ вспомнили и о так называемом деле "Ив Роше". Дело было открыто в 2012 году против политика и его брата Олега, которых обвиняли в в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В 2014 году суд вынес приговор - Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а его брат Олег - к 3,5 годам в колонии. В январе текущего года Федеральная служба исполнения наказаний РФ обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный.

Как известно, о планах задержать Навального сразу по прибытию в Москву в России заявили сразу же после того, как политик заявил о своем возвращении.

Напомним, Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он проходил курс лечения и реабилитацию из-за отравления. Как было установлено, Навального отравили "Новичком", а к отравлению причастны сотрудники ФСБ.

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