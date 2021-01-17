Инаугурация Байдена. ФБР предупреждает об угрозе вооруженных протестов

Фото: протесты в США на прошлой неделе (GettyImages)

На фоне инаугурации Джо Байдена все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность. Федеральное бюро расследований предупредило о возможных вооруженных маршах сторонников Дональда Трампа.

Об этом сообщает ВВС.

Вероятность протестов существует во всех 50 столицах штатов.

Центральная часть Вашингтона уже заблокирована. В американскую столицу стянули тысячи солдат Национальной гвардии. Многие улицы за несколько километров от Капитолия перекрыли бетонными блоками и металлическими ограждениями.

Национальный торговый центр также закрыли по просьбе Секретной службы.

Отметим, что команда Байдена уже просила американцев избегать поездок в столицу страны на инаугурацию из-за пандемии Covid-19.

Агентство Reuters также пишет, что в столицах всех штатов установлены ограждения или другие барьеры для защиты правительственных зданий. Штаты Техас и Кентукки закрыли свои Капитолии для общественности.

Напомним, вчера стало известно, что в Вашингтоне усиливают меры безопасности перед церемонией инаугурации. Отмечалось, что вокруг центра столицы создают контрольно-пропускные пункты.

Как писало РБК-Украина, компания Facebook с 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США.

Также ранее СМИ сообщали, что сторонники Трампа в соцсетях призывают к срыву инаугурации избранного президента Байдена.