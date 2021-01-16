ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ОРДЛО заявили об односторонней передаче Украине пленных

Новина українською → Донбасс, Суббота 16 января 2021 15:47
В ОРДЛО заявили об односторонней передаче Украине пленных Фото: встреча освобожденных из плена украинцев (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Так называемые "ДНР/ЛНР" решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Боевики решили передать Украине некоторых пленных - среди них женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, которые не воевали в составе украинских войск.

Последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками состоялся в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков - 20 пленных.

Ранее сообщалось, что процесс обмена пленными заблокирован. Пророссийские боевики блокируют процесс обмена пленными, выдвигая требование, выполнить которое нет возможности. Речь идет о процессуальной очистке 9 человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.

Также сообщалось, что 21 января пройдет видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы. Во время нее, среди прочего, также будут обсуждать вопрос обмена пленными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество обмен пленными
NEWS
Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек
DAILY
Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19