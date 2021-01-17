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Крушение сухогруза возле Турции: спасли пятерых украинцев

Новина українською → Турция, Воскресенье 17 января 2021 17:37
Крушение сухогруза возле Турции: спасли пятерых украинцев Фото: береговая охрана Турции (aa.com.tr)
Автор: Роман Тверденко

Пятеро граждан Украины спасены в ходе поисковой операции на затонувшем сухогрузе возле берегов Турции. Также в безопасности еще один иностранец.

Об этом сообщил пресс-атташе Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Все спасенные члены экипажа судна госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Об их спасении уведомили родственников.

Сейчас продолжаются поиски пятерых моряков, хотя МИД уже уточнял, что двое членов экипажа погибли. Всего на борту было 12 человек.

В Министерстве до этого подтвердили, что на борту было 10 украинцев. В СМИ писали, что кроме них, на судне были двое граждан России.

Напомним, сегодня у Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Сообщается, что судно принадлежит украинской компании.

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