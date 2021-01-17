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В трех городах сегодня проходит повторное голосование на выборах мэров

Новина українською → Украина, Воскресенье 17 января 2021 10:41
В трех городах сегодня проходит повторное голосование на выборах мэров Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сегодня, 17 января, повторное голосование на выборах мэров проходит в трех городах. Оно проходит в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Соответствующие решения приняли местные территориальные избиркомы.

Работа избирательных участков стартовала с 8 утра. Они закроются в 20:00.

Так, перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила 23 ноября. Киевский окружной административный суд 9 ноября признал выборы в этом городе такими, которые не состоялись. Апелляционный суд 11 ноября подтвердил это решение.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловлены смертью победителей избирательной гонки.

На выборах мэра Новгород-Северского в Черниговской области победил действующий глава города Олег Бондаренко. Однако в конце октября он умер от коронавируса.

Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы еще 24 ноября. В Борисполе победитель выборов Анатолий Федорчук умер от COVID-19 также в конце октября до объявления официальных результатов выборов. Федорчук был главой города с 2006 года.

Напомним, ранее анонсировалось, что выборы мэра Борисполя пройдут в конце января.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

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