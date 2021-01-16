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В Германии избрали преемника Меркель

Новина українською → Суббота 16 января 2021 12:39
В Германии избрали преемника Меркель Фото: Армин Лашет (tagesspiegel.de)
Автор: Александр Белоус

Глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет избран главой правящей партии Германии. Решение принято на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Об этом сообщает DW.

Лашет получил 521 голосов, его соперник, бывший политик, а затем корпоративный юрист, 65-летний Фридрих Мерц - 466.

Таким образом, Лашет поведет блок ХДС/ХСС на выборы, которые должны состояться 26 сентября 2021 года. По итогам выборов он может занять пост канцлера Германии. Ангела Меркель еще в 2018 году заявила, что уйдет с поста главы правительства после выборов осенью 2021 года.

Лашет, который с 2017 года является премьер-министром самой густонаселенной земли Германии, Северный Рейн-Вестфалия, является одним из тех, кто наиболее решительно выступает за продолжение центристского курса Меркель.

В своем выступлении перед субботним голосованием Лашет еще раз подчеркнул важность единства. По его словам, ХДС не нужен генеральный директор для управления, а скорее капитан команды, который будет руководить и поддерживать партию.

Лашет был одним из пяти заместителей федерального главы ХДС с 2012 года. Католик из региона Рейн, он всегда был надежным партнером для глав партий. Когда Меркель столкнулась с сильным противодействием со стороны части своей партии перед лицом сотен тысяч беженцев в 2015 года, Лашет оставался верным союзником.

Напомним, в 2020 году партия Христианско-демократический союз, которую долгое время возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель, отложила съезд, на котором должен быть избран новый руководитель.

В новогоднем обращении Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает этот пост с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.

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