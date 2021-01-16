Потепление в Украине начнется на следующей неделе: названа дата

Погода в Украине с ночными морозами продержится до середины следующей недели. Вместе с тем, уже с 21 января ожидается существенное потепление.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы. В частности, 17 января на севере страны ночью температура опустится до -24 градусов. Кроме того, в ближайшие дни по всей стране ожидаются ночные морозы ниже 20 градусов.

Прогноз на 21 января

21 января погода существенно изменится. Согласно прогнозу, по всей стране потеплеет.

Так, в Киеве 21 января ожидает от 0 до +2, ночью от -7 до -9. На севере Украины от 0 до -3 днем, ночью до -11. На востоке днем от 0 до -3, ночью до -15. На юге от +3 до +6, ночью до -2, в центральных областях от -1 до +3 днем, ночью до -12, на западе от +2 до +7, ночью до -6.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных морозов по Украине развернуль более 4 тысяч пунктов обогрева. Текущая неделя в Украине помимо морозов принесла в Украину и обильные снегопады. Метели прошли по всей стране.

Также РБК-Украина писало о погоде на Крещение. В 2021 году в Украине удерживаются крещенские морозы.