Зеленський відсторонив главу КСУ, а в Хорватії стався землетрус: новини за 29 грудня

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький відсторонений від виконання обов'язків судді, в Хорватії стався землетрус, помер геніальний модельєр П'єр Карден. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 29 грудня - в матеріалі РБК-Україна

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Зеленський відсторонив главу КСУ

Президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків судді главу Конституційного суду України Олександра Тупицького. Раніше його просив про це Офіс генерального прокурора. Про це повідомили в Офісі президента.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", - цитує Зеленського його прес-служба.

Кремль про Зеленського: не бачимо політичної волі до нормалізації відносин

У президента Росії Володимира Путіна не бачать політичної волі з боку українського лідера Володимира Зеленського для нормалізації відносин між країнами. При цьому сам Кремль нібито зацікавлений в цьому. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

Він також підкреслив, що нібито у Зеленського немає політичної волі до реалізації мінських і паризьких домовленостей. За словами Пєскова, для переговорів "нормандської четвірки" досі немає передумов.

Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря РНБО

Сергій Кривонос у вівторок, 29 грудня, був звільнений з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ ввечері підписав президент Володимир Зеленський. Причини звільнення Кривоноса не повідомляються.

Нагадаємо, нещодавно Кривонос назвав нереалістичною всезагальну мобілізацію у разі нового нападу з боку Росії. Про можливу мобілізацію чоловіків та жінок в одному з інтерв'ю сказав президент Володимир Зеленський.

Україна готує угоди про зону вільної торгівлі з п'ятьма країнами

Уряд України готує угоди про зону вільної торгівлі ще з п'ятьма країнами - Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Зараз з країнами ведуться переговори. Про це на прес-конференції заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, укладення угод про ЗВТ з зазначеними країнами дозволить розширити експортні можливості України.

Микитасю оголосили підозру у замовному викрадення і вимаганні

Українському забудовнику Максиму Микитасю оголосили підозру у замовному викрадення та вимаганні. Мова йде про інцидент з викраденням юриста в Києві. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на нову підозру Микитасю. Бюро вважає, що на викривача корупції можуть тиснути.

У сербського лідера Боснії заявили, що він подарував Лаврову "родинну ікону", - МЗС

Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка після скандалу з українською іконою повідомив, що міністру закордонних справ Росії було подаровану "родинну ікону". Але ці слова поки що не підкріплені доказами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ікону в 2018 році міг вивезти з окупованого Луганська президент організації ветеранів Республіки Сербської Душко Вукотич через російську територію. Сам він не спростовує і не підтверджує цю інформацію. Також повідомлялося, що Україна просить Боснію повернути ікону для експертизи.

Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"

Рік тому суд звільнив з-під варти колишніх "беркутівців", яких звинувачують у розстрілах на Майдані. Влада наполягала, що це було ключовою умовою Росії для обміну полоненими. Але це рішення сильно загальмувало судовий процес. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

У Хорватії новий землетрус, частина столиці лишилась без світла

У вівторок, 29 грудня, Хорватію сколихнув черговий землетрус. Силу поштовхів оцінюють у 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Як повідомляється, землетрус стався близько 12:20 за місцевим часом і тривав понад 20 секунд. Його відчули на всій території країни.

Частина Загреба внаслідок поштовхів залишилась без світла. Є повідомлення про як мінімум 7 загиблих та про поранених. Також стало відомо, що в результаті землетрусу пошкодження отримала будівля посольства України, що знаходиться у Загребі.

Помер геніальний модельєр П'єр Карден

В Італії помер французький модельєр італійського походження П'єр Карден. Йому було 98 років.

Інформацію про смерть знаменитого модельєра підтвердили Twitter-акаунті AFP з посиланням на рідних П'єра Кардена.

Синоптики дали детальний прогноз на Новий рік: справжня "спека"

Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на Новий рік. Снігу в країні 31 грудня та 1 січня не буде, в деяких областях можливі опади у вигляді дощів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, 31 грудня температура повітря вдень у середньому становитиме +7+9 градусів. В окупованому Криму буде найтепліше, там очікується справжня "спека" - до +13 градусів тепла.