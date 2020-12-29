Микитасю оголосили підозру у замовному викрадення і вимаганні

Українському забудовнику Максиму Микитасю оголосили підозру у замовному викрадення та вимаганні. Мова йде про інцидент з викраденням юриста в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Інцидент з викраденням юриста стався в Києві 8 грудня 2020 року. Четверо невідомих на автомобілі викрали його, через кілька годин їх затримали, а згодом встановили і безпосереднього замовника.

За даними поліції, замовником виявився власник будівельної компанії "УкрБуд" Максим Микитась.

"Отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці - члени транснаціонального угрупування - обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 000 доларів", - йдеться в повідомленні.

Слідство повідомило Микитасю про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на початку грудня Микитася випустили з СІЗО після того, як Вищий антикорупційний суд змінив йому запобіжний захід у справі про аферу з квартирами для Національної гвардії на домашній арешт.

Він також відшкодував 50 млн гривень збитків у цій справі.