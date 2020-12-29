Україна просить Боснію повернути подаровану Лаврову ікону для експертизи

Україна просить Боснію і Герцеговину передати їй скандальну ікону для проведення експертиз. Раніше ця ікона була подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але її повернули боснійському посольству.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Україна просить невідкладно передати ікону на експертизу.

"Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з'ясування всіх обставин, пов'язаних з вивезенням ікони з території нашої держави", - зазначив Ніколенко.

Він також упевнений, що відкритість Боснії та Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС Росії після скандалу передав ікону посольству Боснії й Герцеговини в Москві. Передбачається, що вона могла бути вивезена з окупованого Луганська. Лаврову її подарував голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік.

Як пишуть місцеві ЗМІ, її з Луганська в 2018 році міг вивезти президент організації ветеранів Республіки Сербської Душко Вукотич, після чого подарував артефакт Додіку. Сам він заявив, що відкритий для розслідування Інтерполу.