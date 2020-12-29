Карантин на Новий рік: що і як буде працювати

Карантин на Новий рік в Україні не будуть посилювати, але обмеження все ж продовжать діяти. Докладніше про те, як країна зустрічатиме 2021 рік - в матеріалі РБК-Україна.

Графік роботи закладів на Новий рік

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, ресторанам дозволено працювати всю новорічну ніч. Так, кафе та ресторанам дозволено працювати за таким графіком:

30 грудня - з 07:00 до 23:00 (при цьому розрахункові операції дозволено проводити до 22:00);

- з 07:00 до 23:00 (при цьому розрахункові операції дозволено проводити до 22:00); 31 грудня - з 07:00 до 07:00 1 січня (спочатку Кабмін дозволив продовжити роботу на Новий рік лише до першої години ночі);

- з 07:00 до 07:00 1 січня (спочатку Кабмін дозволив продовжити роботу на Новий рік лише до першої години ночі); 1-7 січня - з 07:00 до 23:00 (розрахункові операції дозволено проводити до 22:00);

- з 07:00 до 23:00 (розрахункові операції дозволено проводити до 22:00); 8-24 січня - кафе і ресторанам не дозволяється приймати відвідувачів, вони зможуть працювати лише на виніс.

Новий рік на карантині: рекомендації МОЗ

У МОЗ дали ряд рекомендацій щодо святкування Нового року в умовах карантину. Зокрема, українцям рекомендують:

обмежити число гостей, щоб створити можливість для фізичної дистанції;

уникати рукостискань і обіймів;

святкувати на відкритому повітрі, якщо ж в приміщенні - рекомендується регулярне провітрювання;

носити маски, часто мити руки і використовувати антисептик;

не співати і не кричати, особливо в приміщенні;

обмежити перебування осіб у місцях, де готують їжу;

дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються.

Новий рік на карантині: що працює

На новорічні свята продовжить функціонувати громадський транспорт, але з обмеженням за кількістю пасажирів. При цьому, всі пасажири повинні бути в масках. Також продовжать курсувати потяги, заборони на польоти також немає.

З обмеженням по числу відвідувачів працюють басейни, спортзали, фітнес-центри, кінотеатри та театри. Крім того, дозволена діяльність ринків, магазинів, ТРЦ з дотриманням протиепідемічних вимог.