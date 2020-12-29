ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантин на Новий рік: що і як буде працювати

Новость на русском → Україна, Вівторок 29 грудня 2020 11:57
Карантин на Новий рік: що і як буде працювати Фото: ялинка в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Карантин на Новий рік в Україні не будуть посилювати, але обмеження все ж продовжать діяти. Докладніше про те, як країна зустрічатиме 2021 рік - в матеріалі РБК-Україна.

Графік роботи закладів на Новий рік

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, ресторанам дозволено працювати всю новорічну ніч. Так, кафе та ресторанам дозволено працювати за таким графіком:

  • 30 грудня - з 07:00 до 23:00 (при цьому розрахункові операції дозволено проводити до 22:00);
  • 31 грудня - з 07:00 до 07:00 1 січня (спочатку Кабмін дозволив продовжити роботу на Новий рік лише до першої години ночі);
  • 1-7 січня - з 07:00 до 23:00 (розрахункові операції дозволено проводити до 22:00);
  • 8-24 січня - кафе і ресторанам не дозволяється приймати відвідувачів, вони зможуть працювати лише на виніс.

Новий рік на карантині: рекомендації МОЗ

У МОЗ дали ряд рекомендацій щодо святкування Нового року в умовах карантину. Зокрема, українцям рекомендують:

  • обмежити число гостей, щоб створити можливість для фізичної дистанції;
  • уникати рукостискань і обіймів;
  • святкувати на відкритому повітрі, якщо ж в приміщенні - рекомендується регулярне провітрювання;
  • носити маски, часто мити руки і використовувати антисептик;
  • не співати і не кричати, особливо в приміщенні;
  • обмежити перебування осіб у місцях, де готують їжу;
  • дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються.

Новий рік на карантині: що працює

На новорічні свята продовжить функціонувати громадський транспорт, але з обмеженням за кількістю пасажирів. При цьому, всі пасажири повинні бути в масках. Також продовжать курсувати потяги, заборони на польоти також немає.

З обмеженням по числу відвідувачів працюють басейни, спортзали, фітнес-центри, кінотеатри та театри. Крім того, дозволена діяльність ринків, магазинів, ТРЦ з дотриманням протиепідемічних вимог.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Карантин Коронавірус Новий рік
NEWS
Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності
DAILY
Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"