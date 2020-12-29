У сербського лідера Боснії заявили, що він подарував Лаврову "родинну ікону", - МЗС

Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка після скандалу з українською іконою повідомив, що міністру закордонних справ Росії було подаровану "родинну ікону". Але ці слова поки що не підкріплені доказами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, посольству України в Боснії і Герцеговині повідомили, що ікона Святого Миколая нібито "перебувала у володінні сім'ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

"Проте жодних підтверджуючих документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про істинні обставини потрапляння артефакту до Боснії і Герцеговини та шляхи його набуття у власність залишається відкритим", - зазначив Ніколенко.

Він також підкреслив, що МЗС у співпраці з міністерством культури, Офісом генпрокурора і Національною поліцією вживає заходи, в тому числі з залученням можливостей Інтерполу, щоб встановити, як українська ікона потрапила до Боснії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ікону в 2018 році міг вивезти з окупованого Луганська президент організації ветеранів Республіки Сербської Душко Вукотич через російську територію. Сам він не спростовує і не підтверджує цю інформацію.

Також повідомлялося, що Україна просить Боснію повернути ікону для експертизи.