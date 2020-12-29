Україна готує угоди про зону вільної торгівлі з п'ятьма країнами

Уряд України готує угоди про зону вільної торгівлі ще з п'ятьма країнами - Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Зараз з країнами ведуться переговори.

Про це на прес-конференції заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, укладення угод про ЗВТ з зазначеними країнами дозволить розширити експортні можливості України.

Крім цього Петрашко заявив, що до 2021 року Україна планує розпочати переговори про оновлення торговельних угод з Євросоюзом.

Нагадаємо, з 1 січня набуває чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. За словами президента Володимира Зеленського, це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва.

Також РБК-Україна писало, що Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори про зону вільної торгівлі. ЗВТ дозволить збільшити торговий оборот між країнами в 10 млрд доларів.