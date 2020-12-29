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Посольство України постраждало від сьогоднішнього землетрусу в Хорватії

Новость на русском → Загреб, Вівторок 29 грудня 2020 17:22
Посольство України постраждало від сьогоднішнього землетрусу в Хорватії Фото: посольство України в Хорватії (google maps by Oleksandr Romanov)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього потужного землетрусу в Хорватії постраждало посольство України, яке розташовується в Загребі. Будівля українського дипломатичного представництва отримала незначні пошкодження.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як розповів Ніколенко, землетрус стався за 60 кілометрів від Загреба, але підземні поштовхи відчувалися по всій Хорватії.

"В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям. Будівля українського посольства також зазнала незначних пошкоджень. Співробітники не постраждали", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Хорватію сколихнув потужний землетрус. Найбільше від підземних поштовхів постраждало місто Петриня, там загинула 12-річна дівчинка та десятки людей отримали травми.

Крім того, через потужний землетрус частина хорватської столиці опинилася без світла. Багатьом мешканцям міста довелося вийти на вулиці.

Як писало РБК-Україна, українське МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих від землетрусу в Хорватії громадяни України.

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