У РНБО вважають масову мобілізацію нереальною. Про цю ідею говорив Зеленський

Заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Сергій Кривонос вважає не реалістичною ідею масової мобілізації, яку озвучив президент Володимир Зеленський у разі нового нападу Росії. За його словами, держава повинна виховувати мобілізаційний резерв.

Про це Кривонос розповів в інтерв'ю НВ.

За його словами, більшість українців не готові ідеологічно до цього і не навчені.

"А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, - ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків - а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи хочуть ці люди це робити? Ні", - сказав Кривонос.

Він відзначив важливість навчання людей діям на полі бою.

"Невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання здатності протидіяти ворогові", - сказав заступник секретаря РНБО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський допустив загальну мобілізацію в разі нового нападу Росії - наприклад, з території окупованого Криму. Президент України зазначив, що це призведе до повномасштабної війни.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що війна з Росією завершиться тільки після деокупації Криму.