Посилення карантину в Україні і пожежа в Полтаві: новини за 9 грудня
Карантин в Україні посилять в січні 2021, Європейський союз виділив Україні транш на 600 млн, в центрі Полтави спалахнула пожежа, є жертва. Детальніше про те, що сталося в середу, 9 грудня - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні: останні новини
- Карантин в Україні все ж таки посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня та діятимуть до 24 січня 2021 року.
- Під час жорсткого карантину працюватиме громадський транспорт і продуктові магазини. Також дозволено приймати клієнтів салонам краси.
- Галузі бізнесу, які підпадуть під посилення карантину, отримають часткову компенсацію з держаного бюджету.
- Кабінет міністрів продовжив дію карантину до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.
- Україна звернулася за допомогою до Канади в отриманні партії вакцини від COVID-19. Відомо, що ця країна закупила таку кількість вакцини, яка дозволити п'ять разів вакцинувати все населення.
- Через COVID-19 Білорусь припинить виїзд громадян з країни через наземні пункти пропуску. Обмеження вступають в силу через 10 днів, з 17 грудня.
- У Великобританії зафіксували випадки алергічної реакції на вакцину від коронавірусу розробки Pfizer. Людей з сильною алергією закликали не робити щеплення нею.
ЄС виділив Україні черговий транш на 600 млн євро
Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро. Кредит піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.
Раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Євросоюз готується виплатити перший транш макрофінансової допомоги з програми на 1,2 млрд євро, але після того, як рішення про свій транш прийме МВФ.
Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: немає субстанції для переговорів
Російська влада виключає можливість зустрічі президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським найближчим часом. Для таких переговорів поки немає "субстанції". Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
На його думку, такою субстанцією могло б стати виконання домовленостей нормандського саміту в Парижі, який пройшов 9 грудня 2019 року.
Венеціанська комісія опублікувала рішення по КСУ
Венеціанська комісія опублікувала Спільний терміновий висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020. Документ представлять на схвалення на пленарному засіданні 11 грудня.
Висновок опубліковано на сайті Венеціанської комісії. В документі йдеться, що боротьба з корупцією є важливим елементом
держави, але також відзначається роль поваги до Конституції.
ПриватБанк домігся розгляду в Ізраїлі позову до Коломойського на 600 млн доларів
Окружний суд Тель-Авів (Ізраїль) вирішив, що позов ПриватБанку проти його колишніх власників та інших відповідачів на 600 млн доларів буде розглянуто в повному обсязі. Суд відхилив клопотання Israel Discount Bank. Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
Як наголошується в повідомленні, в грудні 2019 року ПриватБанк подав позов в Окружний суд м. Тель-Авів, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі не менше 600 млн доларів, які були незаконно виведені з ПриватБанку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю - Israel Discount Bank.
Пожежа в Полтаві: виявлена жертва, поліція порушила справу
У середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в центрі Полтави - загорілася будівля колишнього дворянського зібрання, яка була побудована в 1810 році. В результаті вигоріли кілька ресторанів, обвалився дах.
На пожежі виявили тіло. Поліція порушила кримінальну справу.
Венеція пішла під воду через помилку в прогнозі: фото затопленого міста
Венеція пішла під воду через те, що вчасно не була задіяна система мобільних шлюзів MOSE, яка призначена для захисту від повеней італійського міста.
У вівторок, 8 грудня, систему не активували, оскільки прогнозувалося, що пік припливу буде не таким сильним, як виявилося.
"Шахтар" зіграв внічию з "Інтером" і продовжить виступ у Лізі Європи
Донецький "Шахтар" зіграв внічию з "Інтером" в матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася з рахунком 0:0.
Жодній з команд так і не вдалося відзначитися голом попри велику кількість гольових моментів. На останніх хвилинах зустрічі голкіпер "гірників" Анатолій Трубін зробив кілька сейвів і врятував команду від поразки.