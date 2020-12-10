Ужесточение карантина в Украине и пожар в Полтаве: новости за 9 декабря
Карантин в Украине ужесточат в январе 2021, Европейский союз выделил Украине транш на 600 млн, в центре полтавы вспыхнул пожар, есть жертва. Подробнее о том, что произошло в среду, 9 декабря - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине: последние новости
- Карантин в Украине все же ужесточат. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.
- Во время ужесточенного карантина будет работать общественный транспорт и продуктовые магазины. Также разрешено принимать клиентов салонам красоты.
- Отрасли бизнеса, которые подпадут под усиление карантина, получат частичную компенсацию из государственного бюджета
- Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.
- Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.
- Из-за COVID-19 через Беларусь приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Ограничения вступают в силу через 10 дней, с 17 декабря.
- В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.
ЕС выделил Украине очередной транш на 600 млн евро
Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 млн евро. Кредит пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль.
Ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что Евросоюз готовится выплатить первый транш макрофинансовой помощи из программы на 1,2 млрд евро, но после того, как решение о своем транше примет МВФ.
Кремль о встрече Путина и Зеленского: нет субстанции для переговоров
Российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Для таких переговоров пока нет "субстанции". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его мнению, такой субстанцией могло бы стать выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже, который прошел 9 декабря 2019 года.
Венецианская комиссия опубликовала решение по КСУ
Венецианская комиссия опубликовала Совместное срочное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020. Документ представят на одобрение на пленарном заседании 11 декабря.
Заключение опубликовано на сайте Венецианской комиссии. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.
ПриватБанк добился рассмотрения в Израиле иска к Коломойскому на 600 млн долларов
Окружной суд г. Тель-Авив (Израиль) решил, что иск ПриватБанка против его бывших собственников и других ответчиков на 600 млн долларов будет рассмотрен в полном объеме. Суд отклонил ходатайство Israel Discount Bank. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Как отмечается в сообщении, в декабре 2019 года ПриватБанк подал иск в Окружной суд г. Тель-Авив, Израиль, касательно схемы присвоения средств в размере не менее 600 млн долларов, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля - Israel Discount Bank.
Пожар в Полтаве: обнаружена жертва, полиция возбудила дело
В среду, 9 декабря, вспыхнул пожар в центре Полтавы - загорелось здание бывшего дворянского собрания, которое было построено в 1810 году. В результате выгорели несколько ресторанов, обрушилась крыша.
На месте пожара обнаружили одно тело. Полиция возбудила уголовное дело.
Венеция ушла под воду из-за ошибки в прогнозе: фото затопленного города
Венеция ушла под воду из-за того, что вовремя не была задействована система мобильных шлюзов MOSE, которая предназначена для защиты от наводнений итальянского города.
Во вторник, 8 декабря, систему не активировали, поскольку прогнозировалось, что пик прилива будет не таким сильным, как оказалось.
"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 0:0.
Ни одной из команд так и не удалось отличиться голом несмотря на обилие голевых моментов. На последних минутах встречи голкипер "горняков" Анатолий Трубин совершил несколько сэйвов и спас команду от поражения.