Посилення карантину можуть переглянути, а КСУ назвав "неприпустимим" указ Зеленського: новини за 5 січня

У Кабміні обговорюється можливість скасування жорсткого карантину з 8 січня, правоохоронці допитають власника нового аудіозапису у справі Шеремета, український олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 5 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

КСУ назвав "неприпустимим" указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Конституційний суд України провів збори суддів у зв'язку з указом президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького. Судді висловили стурбованість ситуацією, що склалася, заявивши про "неприпустимість таких дій з боку президента. Про це йдеться в заяві КСУ.

Звільнити суддю КСУ від обов'язків, згідно з Конституцією, можна лише у разі припинення його повноважень, затримання або тримання його під вартою або арештом.

Правоохоронці допитають власника нового аудіозапису по справі Шеремета

Національна поліція планує провести слідчі дії з особою, яка є розпорядником нового аудіозапису по справі про вбивство Павла Шеремета. Аудіозапис спрямована на фоноскопічну експертизу.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці можуть завершити слідчі дій щодо "білоруського сліду" у вбивстві журналіста Павла Шеремета вже в січні.Також він повідомив, що українські правоохоронці володіють більшою інформацією, ніж було оприлюднено в ЗМІ. За його словами, українські силовики отримали нові матеріали по справі Шеремета в грудні.

Іран передав Україні звіт по авіакатастрофі літака МАУ

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Звіт передали українській стороні 31 грудня. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна має два місяці на коментарі та зауваження.

У Раді розповіли, коли можуть легалізувати медичний канабіс в Україні

У Верховній раді вважають, що легалізація марихуани в Україні може відбутись в 2021 році. Для легалізації вирощування конопель необхідні зміни в закон. Про це розповів в коментарі РБК-Україна депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, йдеться у матеріалі "Крок вперед. Коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс".

Також повідомляється, що у Раді є ряд депутатів, які підтримують легалізацію медичного канабісу. Зокрема, близько 80% обранців з фракції "Слуга народу" підтримують цю ідею.

Український олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань. Про причини дискваліфікації не повідомляється.

Відповідне рішення з'явилося на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Однак організація не опублікувала офіційний пресреліз через перерви в роботі, пов'язані зі святами.

У Конгресі вимагають від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа

Конгресмени від Демпартії США Тед Лью і Кетлін Райс вимагають почати кримінальне розслідування щодо чинного президента країни Дональда Трампа. Вони направили листа до ФБР.

Когрессмени звернулися до директора ФБР після інформації про розмову Трампа з держсекретарем Джорджії. Раніше 4 січня газета The Washington Post повідомила, що Трамп вимагав від Бреда Раффенспергера знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в Джорджії на президентських виборах 3 листопада.

Додаток Kyiv Smart City перестав працювати

Мобільний застосунок Kyiv Smart City без попередження припинив працювати. Всі сервіси перенесено у новий застосунок "Київ Цифровий". Про це повідомляє прес-служба Kyiv Smart City.

"Для нас це стало такою самою несподіванкою як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин", - зазначили вони.

Викриття ФСБ і "ілюмінати" в Карабасі: в ЄС склали рейтинг провалів пропаганди Кремля

Інформаційний проект Єврокомісії EUvsDisinfo оприлюднив дайджест найганебніших провалів російських пропагандистів у 2020 році. У рейтинг увійшли фейки про справу Навального, вакцину від коронавірусу, протести в Білорусі, а також війну в Нагірному Карабасі.

На Закарпатті 20-річна жінка народила одразу чотирьох малюків

В Ужгороді 20-річна жінка народила одразу чотирьох немовлят. У щасливої мами троє синів і донька. Малюки з'явилися на світ за допомогою кесаревого розтину на 30 тижні вагітності.

Вага новонароджених дітей – від 1260 до 1460 грамів. Як зізнаються лікарі, такі пологи в Ужгороді відбулися вперше.

В Україну йдуть снігопади і морози до -15: синоптики назвали дату

Погода в Україні покаже зимовий характер в середині січня. Синоптики прогнозують морози і снігопади ближче до Водохреща, 19 січня, а "в мінус" температура почне йти вже 9-10 числа.

Так, згідно з даними Gismeteo, 6-8 січня ще триматиметься плюсова температура вдень, а вночі очікується близько нуля або невеликий мінус. З 9 по 13 число стане прохолодніше - вдень близько нуля, а вночі морози посиляться.