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Аваков про "білоруський слід" у справі Шеремета: слідство можуть завершити в січні

Новость на русском → Харків, Вівторок 05 січня 2021 21:25
Аваков про "білоруський слід" у справі Шеремета: слідство можуть завершити в січні Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохоронці можуть завершити слідчі дій щодо "білоруського сліду" у вбивстві журналіста Павла Шеремета вже в січні. При цьому українські правоохоронці володіють більшою інформацією, ніж було оприлюднено в ЗМІ.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу в Харкові.

За його словами, українські силовики отримали нові матеріали по справі Шеремета в грудні.

"Ці матеріали були нами тоді прийняті. У нас з того часу зроблено цілий ряд міжнародно-правових доручень. Буде досягнута домовленість про деякі слідчі дії вже зараз, в січні, на території Європи. Ми отримали на руки досить багато документів, зараз вони вивчаються", - сказав Аваков.

Нагадаємо, вчора, 4 січня, були оприлюднені аудіозаписи, на яких говориться про можливу причетність до замовлення вбивства Шеремета з боку представників КДБ Білорусі.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС вважає, що нові докази у справі про вбивство Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Зазначимо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У причетності до його вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугар і Юлію Кузьменко.

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