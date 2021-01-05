В Україні можуть переглянути посилення карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Влада України може переглянути посилення карантину в країні 7 січня. Зараз аналізують статистику щодо хворих COVID-19.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

"Сьомого буде рішення. Зараз йде ретельна оцінка трендів кількості хворих", - пояснив він.

Як відомо, посилення карантину заплановано на період з 8 по 24 січня. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що його можуть перенести. Нібито причиною стало значне зменшення кількості хворих.

Співрозмовник РБК-Україна в Кабінеті міністрів зазначив, що така можливість дійсно обговорюється. Але в команді влади поки немає консенсусу з цього питання.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні в період з 8 по 24 січня.

Як зазначили в Міністерстві охорони здоров'я, після новорічних свят можливий спалах захворюваності COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що вже п'ятий тиждень поспіль у країні скорочується динаміка захворюваності COVID-19.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували 5334 нових випадків COVID-19. Найбільше випадків у Києві, Одеській та Запорізькій областях.