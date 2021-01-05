Близько 80% депутатів "Слуги народу" підтримують легалізацію канабісу

У Раді є ряд депутатів, які підтримують легалізацію медичного канабісу. Зокрема, близько 80% обранців з фракції "Слуга народу" підтримують цю ідею.

Про це розповів в коментарі РБК-Україна депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, йдеться у матеріалі "Крок вперед. Коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс".

Він вважає, що більшість його колег з фракції підтримує легалізацію медичного канабісу.

"Останній раз ми обговорювали питання легалізації медичного канабісу на фракції "Слуги народу" ще коли був прем'єром Гончарук. Наскільки я пам'ятаю, тоді "за" було близько 80% депутатів фракції", - розповів Заблоцький.

Нагадаємо, у листопаді в СН повідомляли, що у Верховній раді України вже готують законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ регулюватиме питання застосування його при виробництві ліків.

Як раніше повідомлялось, пункт про легалізацію медичного канабісу виносився на Всеукраїнське опитування 25 жовтня. Ці ідею підтримала більшість.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такий результат може стати головним аргументом для Верховної ради, щоб схвалити відповідний законопроект.